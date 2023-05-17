القيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويتحدث عن ملف الصفقات وتجديد عقود اللاعبين

وجه المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مطالبًا بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق، والحضور إلى مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc الفضائية: "اتمنى تواجد جماهير النادي الأهلي أمام الترجي التونسي ومساندة اللاعبين، وجزء من عظمة جمهورنا هو تحمل المشاق، والعظمة الأكبر هي المساندة والدعم والاستمرار في مؤازرة الفريق، وأثق أننا سنعود للوضع الطبيعي قريبًا بالنسبة للحضور الجماهيري".

ورفض القيعي الكشف عن أي تفاصيل تخص الميركاتو الصيفي، قائلًا: "أرفض الحديث عن الملف، ولكن الأهلي دائمًا يجهز طوال الـ365 يوم، ووقتما يطلب الجهاز الفني أي لاعب يتم توفيره".

تابع: "ارفض انشغال الجماهير في ملف الصفقات والتدعيمات، والنادي الأهلي عندما سيتخذ أي قرار يخص الفريق سيكون للأفضل، وجماهير الأهلي في النهاية لها (المنتج)، وأطمئن الجمهور لأن جميع السوابق تؤكد ان الإدارة لن تتخذ أي قرار إلا أن يكون في صالح الفريق".

وأضاف: "الأهلي لديه أساس وقوام لفريق جيد، والخسائر الغير مقبولة هي التي تشحذ الهمة، مثلما حدث أمام صن داونز، ووجد اللاعبين أن هذا المستوى غير مقبول، وظهرت بعد ذلك حالة تركيز شديدة، وأتوقع أنه في حالة اكتمال النضج سنرى الفريق بشكل أفضل".

وبسؤاله عن موعد الاعلان عن تجديد عقود حسين الشحات وياسر إبراهيم، قال: "الإعلان عن التجديد لأي لاعب يكون من خلال النادي الأهلي في الوقت المناسب".

وأكمل: "لم نصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكرة القدم تحتمل جميع النتائج، وأطالب اللاعبين بالتركيز التام في هذه المباراة".

وأتم: "ليس لدي توقعات بشأن نتيجة لقاء الأهلي والترجي ولكن أتمنى تحقيق الفوز، وكل اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات، عادوا للمستوى القوي وظهروا بمستوى جيد لأنهم يمتلكون دوافع كبيرة لأنهم يلعبون في نادٍ كبير".