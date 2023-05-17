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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عبد العزيز: لا يوجد اتفاق بالعالم على النظام الانتخابي

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز

أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه لا يوجد اتفاق بالعالم على النظام الانتخابي، موضحًا أن البعض يأخذ بالقائمة و دول تأخذ بالفري، و القائمة المطلقة و القائمة النسبية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أنه من الطبيعي يحدث بالحوار الوطنى الذي يضم الجميع، يحدث خلاف على النظام الانتخابي. 


ولفت إلى أن الاختلاف على النظام الانتخابي ليس بدعة، لآن هذا موجود فى جميع دول العالم، وأن كل نظام لها بعض المميزات و العيوب.

وأشار إلى أن من يؤيد نظام القوائم له مبررات، و من يتفق على الفرادي له مبررات، وتابع :" نظام القائمة النسبية، يكون له حسابات، وهناك بعض المرشحين احتفلت بالفوز وقامت بذبح العجول، فرحًا وبعد ذلك النتيجة كان لها حساب آخر".

وتابع أنه من وجهة نظره، أن المعارضة فرصتها أكبر في القائمة المطلقة، وليس القائمة النسبية.

وأوضح أن الحوار الوطنى يناقش كل شئ، وكل شيء يشاهده المواطنين، وأن هناك 180 ألف مقترح من بين قضايا سياسية و اجتماعية و اقتصادية، تلقاها الحوار.
 

محمد عبد العزيز حقوق الإنسان مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب النواب

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