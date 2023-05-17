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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تنظم مؤتمرا عن البحث العلمي الزراعى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد المؤتمر العلمي الدولي الأول "البحث العلمي الزراعي بوابة تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة" بقاعة الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من أساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

وأعلنت الجامعة فى بيان لها ، أن هذا المؤتمر ضمن الخطوات الجادة التي تخطوها الجامعة نحو العمل التنموي والبحث العلمى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وكافة المؤسسات في المجالات المختلفة بوصف دور الجامعة في المجتمع نحو التطوير الدائم، وأن تنظيم المؤتمرات العلمية في الجامعة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى لتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، حيث نظمت الجامعة مؤتمرات لشباب الباحثين في كليات الطب، والعلوم، والآداب، والتربية، والتربية الرياضية بمشاركة الباحثين من داخل وخارج المحافظة ومن خارج مصر.

ومن المقرر أن يتم نشر توصيات المؤتمر والتوصيات والأوراق البحثية في مجلة الكلية والسعى لتحقيقها في ظل أنه يشارك في المؤتمر عدد من الباحثين، ومن دول خارجية مثل العراق والصين، وذلك بدعم من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر العلمى الدولى الأول، أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين نحو المشاركة بالأوراق البحثية، وبيئة داعمة لشباب الباحثين نحو العمل والإبتكار في إطار الذكاء الإصطناعى وتلبية طموحات جامعة الجيل الرابع، مؤكداً على أن المؤتمر يساهم على مدار يومين لتقديم توصيات وافكار داعمة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، لتصبح مصر قادرة وقوية ومستقرة وفي مصاف الدول المتقدمةفي ظل الصراع والأزمات في الدول المختلفة.

من جانبه قال الدكتور حاتم حمدون، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أنه تم الإعداد لتنظيم المؤتمر ليصبح على مستوى دولى ومحلى، وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة عبر الإنترنت مع إتاحة الفرصة للشركات الزراعية الداعمة للبحث العلمى، وتكاتف كافة الجهود من أجل تنظيم المؤتمر بالصورة المتكاملة لضمان تحقيق الهدف الأسمى والخروج بتوصيات وأوراق بحثية تخدم وتحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030.

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