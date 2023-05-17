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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة قريبًا.. خالد عبد العزيز: 4 أزمات في الزمالك |فيديو

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أن الزمالك يعيش أزمة حالية تتطلب حلولًا عاجلة لحل هذه الأزمة.

وقال عبد العزيز، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "الزمالك في أزمة ومقبلون على كارثة"، مضيفًا: "الزمالك عنده أربع أزمات، وهي أزمات قانونية ومالية وإدارية وفنية".

وشرح الوزير السابق الأزمات الأربع، مشيرًا إلى أن الأزمة القانونية هو الأمر الحالي الذي يعيشها النادي من حالة فراغ، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة من مستشارين من أعضاء الجمعية العمومية لبحث الوضع القانوني الذي عليه النادي ومجلس الإدارة.

ولفت خالد عبد العزيز إلى أن اللجنة القضائية هي من تحدد موقف المرشحين في انتخابات نادي الزمالك.

وشدّد عبد العزيز قائلًا: "ولا بد أيضًا من تشكيل لجنة مالية من أعضاء الجمعية العمومية لبحث كيفية سداد الديون، المفروضة على النادي".

وأضاف أنه "لا بد أن يكون هناك لجنة فنية من أبناء النادي وكذلك لجنة إدارية، والزمالك به من الكفاءات من يمكنهم أن يتواجدوا في هذه اللجنة".

الفارق بين الأهلي والزمالك

وحول الفارق بين الأهلي والزمالك من حيث الإدارة، قال عبد العزيز: "الأهلي ميزته الأساسية أن هناك كوادر تعمل بشكل معين، وهناك تكوين الكوادر في النادي بين الأجيال، أما نادي الزمالك لا يوجد به كوادر والإدارات متغيرة، ومع ذلك هناك كفاءات كثيرة في نادي الزمالك".

الزمالك خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق هاني حتحوت نادي الزمالك

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