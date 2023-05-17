أخبار التعليم| زلزالان في 72 ساعة بنفس التوقيت يضربان السواحل الشرقية لمصر.. علوم حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

زلزالان في 72 ساعة بنفس التوقيت.. ماذا يحدث على السواحل الشرقية لمصر؟

شهدت مصر مساء الثلاثاء 16 مايو، حدوث زلزال شعر به أهالي مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الزلزال بالقرب من السواحل الشرقية لمصر وبالتحديد عند خليج العقبة، واستمر الزلزال لعدة ثوان كانت كافية حتي يشعر به عدد كبير من المواطنين خاصة سكان الأدوار العليا، علي الرغم من أن قوة الزلزال لم تكن كبيرة، ولعل الشيء الغريب أن الزلزالين وقعا في نفس التوقيت.



الأسبوع القادم .. علوم حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

فرصة أخيرة للتسجيل في مسابقة أفضل قصة خيال علمي بجامعة القاهرة

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بجامعة القاهرة مسابقة علمية والتي يتأهل الفائزون من خلالها إلى أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، وأنه سوف يتم منح جوائز مالية للطلاب المصعدين.

الخميس.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيي حفلا بساقية الصاوي

يستمر كورال هارموني عربي - أحد كورالات جامعة عين شمس _ فى تألقه ونجاحاته ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، حيث تألق في حفل ختام مؤتمر الجامعة السنوى الحادى عشر " اقتصاد المعرفة لحياة أفضل"، كما يستعد لإقامة حفل "بساقية الصاوى" الخميس المقبل.

التعليم العالي: تخصيص بريد إلكتروني للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.

غدا. .. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى حفلا بساقية الصاوى

يستمر كورال هارموني عربي - أحد كورالات جامعة عين شمس فى تألقه و نجاحاته وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب