ناسا تطور ثعبانا عملاقا لاستكشاف وجود حياة بعيدا عن كوكب الأرض

علماء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا يعملون على اختبار روبوت جديد على شكل ثعبان يمكنه التكيف مع ظروف الأسطح المختلفة واستكشاف الاجرام السماويه الفريق يدرس إمكانية ارسال هذا الروبوت إلى الفضاء للمساعدة على الإجابة على السؤال الابرز هل توجد حياة بعيدا عن الأرض.

وعرضت قناة الحدث الإخبارية تقريرا أفاد أن الثعبان الآلي صنع بشكل يكون ذاتي الحركة لينزلق عبر الأسطح الخشنه وغير المعروفة لكواكب واقمار نظامنا الشمسي ويمكنه التنقل في جميع انواع التضاريس بما في ذلك الجليد والرمل والفوهات العميقة و طول الروبوت الثعبان يبلغ نحو اربعه متر ويزن ما يقرب ل 100 كيلو جرام وهو قادر على الانزلاق فوق التضاريس الصعبة بإستخدام مقاطع دوارة وتم تطويره ليتم ارساله إلى انسيلادوس أحد اقمار زحل البالغ عددها 83.

وتابع التقرير أنه حتى الآن لم تحدد الوكالة بعد موعد إطلاق المشروع رسميا؛ وعلقت ناسا أنه إذ نجح البحث فقد يؤدي إلى استكشاف أعمق الأجرام السماوية التي كانت تعد في يوم من الأيام شبه مستحيلة.