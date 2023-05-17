عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلومات سرية.. مصادر تكشف طريقة تجسس روسيا على أمريكا وأوكرانيا

دواعش
دواعش

أفاد موقع ميدوزا الإخباري المستقل نقلا عن أربعة مقاتلين تم تجنيدهم بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) جند مقاتلين سابقين في تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، للتسلل إلى أوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية.

 

وقالت الصحيفة إن مصدرًا لم تسمه مقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أكد محاولات منتظمة إلى حد كبير لاختراق الدوائر العسكرية الأوكرانية.

وأجرى ميدوزا مقابلة مع مقاتل روسي سابق في تنظيم داعش، كان قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات من أصل 20 عامًا كحد أقصى مقابل موافقته على العمل مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أوكرانيا.

 

وقال المقاتل، بورجان سلطانوف، إن جهاز الأمن الفيدرالي انتهى بإرساله إلى تركيا في ربيع عام 2022، حيث قال إنه أُمر بجمع معلومات حول الجهود السرية لإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا.

 

وفي أوكرانيا ، ورد أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، استهدف قائد كتيبة متطوعين تقاتل إلى جانب أوكرانيا منذ عام 2014 والتي تضم في صفوفها تتار القرم والشيشان.

"أنتم أعيننا وآذاننا هناك، لكنك لست الوحيد"، هكذا ذكر سلطان كولانوف، حينما كان يقابل مسئولي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وكانوا يقولون له :"سيكون من الجيد أن تكون عميلًا مزدوجًا أو ثلاثيًا حتى ترغب الخدمات الخاصة الأخرى في تجنيدك".


وحاليَا، سلطانوف مسجون في تركيا بتهمة انتهاك قواعد الهجرة.

واستشهد ميدوزا بمقاتل سابق آخر في داعش قاتل إلى جانب سلطانوف في سوريا، يُدعى كريم من جمهورية داغستان الروسية.

نقلت ميدوزا عن باحثة الإرهاب فيرا ميرونوفا قولها إن السلطات الأمريكية احتجزت حوالي 50 روسيًا يُشتبه في كونهم عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ حرب روسيا في أوكرانيا في فبراير 2022.
 

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB تنظيم داعش الإرهابي أوكرانيا اختراق الدوائر العسكرية الأوكرانية تتار القرم والشيشان عميل ا مزدوج ا أو ثلاثي ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

عرَّفوه أنا مين.. أسامة نبيه يهاجم مدرب الزمالك بسبب أزمة التجديد لنجله

فرمه باللودر.. أقوال شهود العيان في واقعة دهس سائق لمهندس بالقاهرة الجديدة

أرخص سعر للحمة في مصر| كيلو البلدي بـ 250 جنيهًا بهذه الأماكن؟

570 جنيها|خسارة غير مسبوقة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

انفراجة | ميدو يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

موضوعات متعلقة

مراقبون: الاتحاد الأوروبي يقفل كل الأبواب بوجه روسيا

قصف روسي يقتل أمريكيا في أوكرانيا.. تعرف على التفاصيل

هل ترحل أمريكا عن المنطقة العربية كلها؟.. الإجابة لدى سفيرة واشنطن

مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن باشاغا

مقتل 3 عناصر أمنية تركية جنوب البلاد في مطاردة مع إرهابيين

ارتفاع عدد ضحايا السودان إلى 822 قتيلا بسبب الاشتباكات المستمرة

توترات عنيفة.. محللون يستبعدون خوض الصين حربا مع امريكا بسبب تايوان

روسيا تعلن تدمير منظومة صواريخ باتريوت أمريكية في كييف

ترشيحاتنا

وصفته بالمريب.. شرطة نيوزيلندا تكشف آخر التطورات في حريق فندق بالعاصمة

نهاية الدولار حقيقة كبرى قد تحدث في الأول من يونيو.. أسباب كارثية

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

هل ينتقل نجم الأهلي إلى فاركو؟ مدير الكرة يُجيب

معلومات سرية.. مصادر تكشف طريقة تجسس روسيا على أمريكا وأوكرانيا

ذروة الموجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب شابة في العالم.. حجم رأسها لا يتوقف عن النمو لهذا السبب

أرخص سعر للحمة في مصر| كيلو البلدي بـ 250 جنيهًا بهذه الأماكن؟

إيراني يزعم أنه لم يتناول الطعام منذ 17 عامًا .. اعرف قصته؟

أميرة ويلز تعلن عن مشروبها الخارق للحفاظ على رشاقتها وبشرتها الأصغر لسنوات

فيديو

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ