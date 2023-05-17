معلومات سرية.. مصادر تكشف طريقة تجسس روسيا على أمريكا وأوكرانيا

أفاد موقع ميدوزا الإخباري المستقل نقلا عن أربعة مقاتلين تم تجنيدهم بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) جند مقاتلين سابقين في تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، للتسلل إلى أوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية.

وقالت الصحيفة إن مصدرًا لم تسمه مقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أكد محاولات منتظمة إلى حد كبير لاختراق الدوائر العسكرية الأوكرانية.

وأجرى ميدوزا مقابلة مع مقاتل روسي سابق في تنظيم داعش، كان قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات من أصل 20 عامًا كحد أقصى مقابل موافقته على العمل مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أوكرانيا.

وقال المقاتل، بورجان سلطانوف، إن جهاز الأمن الفيدرالي انتهى بإرساله إلى تركيا في ربيع عام 2022، حيث قال إنه أُمر بجمع معلومات حول الجهود السرية لإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا.

وفي أوكرانيا ، ورد أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، استهدف قائد كتيبة متطوعين تقاتل إلى جانب أوكرانيا منذ عام 2014 والتي تضم في صفوفها تتار القرم والشيشان.

"أنتم أعيننا وآذاننا هناك، لكنك لست الوحيد"، هكذا ذكر سلطان كولانوف، حينما كان يقابل مسئولي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وكانوا يقولون له :"سيكون من الجيد أن تكون عميلًا مزدوجًا أو ثلاثيًا حتى ترغب الخدمات الخاصة الأخرى في تجنيدك".



وحاليَا، سلطانوف مسجون في تركيا بتهمة انتهاك قواعد الهجرة.

واستشهد ميدوزا بمقاتل سابق آخر في داعش قاتل إلى جانب سلطانوف في سوريا، يُدعى كريم من جمهورية داغستان الروسية.

نقلت ميدوزا عن باحثة الإرهاب فيرا ميرونوفا قولها إن السلطات الأمريكية احتجزت حوالي 50 روسيًا يُشتبه في كونهم عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ حرب روسيا في أوكرانيا في فبراير 2022.

