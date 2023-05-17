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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5ملايين نسمة.. أسيوط تناقش سبل مواجهة الزيادة السكانية

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش خطة مواجهة الزيادة السكانية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجتماع المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة لمناقشة تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. جاء ذلك بحضور  المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء والمدن وأعضاء اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة.
واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – دور المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة ووحدة السكان بالمحافظة وجهود الأجهزة التنفيذية المختلفة في تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية غير المبررة بكافة الطرق والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لافتًا إلى ضرورة رفع وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية داعيًا كافة الاجهزة التنفيذية ومسئولي السكان بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لدعم القضية السكانية والتنسيق والتعاون لتنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بجميع المحافظات للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.

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وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسيوط تخطى عدد سكانها 5 ملايين نسمة وتعاني من ارتفاع كبير في عدد السكان لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 294 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع فضلا عن أكثر من 560 رائدة ريفية بالاضافة إلى العاملين بمشروع 2 كفاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مطالبًا الجميع بالتكاتف وتوحيد الجهود بالتنسيق مع رجال الدين الاسلامي والمسيحي لتكثيف حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع مع التأكيد على عقد اجتماعات بصفة دورية للمجلس الاقليمي لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والبرامج بقرى ومراكز المحافظة.
واستعرض مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة ومدير وحدة السكان المبادرات والبرامج التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات وتفعيل دور لجان السكان بالمراكز والقرى وتكثيف القوافل التوعوية والخدمية في القري الأكثر احتياجًا وعقد دورات تدريبية من قبل الوزارت والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان لتأهيل كوادر مؤهلة قادرة علي القيام بدور التوعية وتمرين الممرضات والرائدات الريفيات وعقد ندوات للتوعية بمختلف الهيئات والجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من برامج الحد من الزيادة السكانية مع إلزام الجهات الشريكة بالخطة التنفيذية بإرسالها لفرع المجلس القومي للسكان متضمنة مكان وتوقيت تنفيذ النشاط فضلًا عن توفير أطباء بالندب "الطبيب الزائر" بعض الوقت لمراكز تنظيم الأسرة وإرسال خطط العيادات المتنقلة إلى رؤساء المدن والوحدات المحلية للإعلان عنها والمشاركة فيها.

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