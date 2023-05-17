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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب إعدادية الدقهلية: امتحان اللغة الانجليزية سهل جدا

طالبات باعداديه بالدقهلية
طالبات باعداديه بالدقهلية

أعرب عدد من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالدقهلية ، عن رضاهم عن امتحان مادة اللغة الانجليزية حيث خرجوا من لجانهم والسعادةترتسم على وجوههم.

وقال الطلاب ، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وكان مباشرا وبسيطا.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية امتحانهم لليوم الخامس على التوالى.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، على التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية،  تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا 247طالب وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى  في الدقهلية.

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