عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم ترك الفاتحة لإدراك الركوع مع الإمام

صدى البلد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن ذهب الإنسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.

وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: "إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها".

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه. 

 

حكم تغيير النية بعد البدء في الصلاة

قال الدكتور محمد وسام  أمين الفتوى بدار الإفتاء ، في فتوى مسجلة له"، إن في صلاة الفرض لا بد أن تكون النية واحدة، فلا يجوز للمسلم إذا أقبل على الصلاة وكان يريد صلاة الظهر أن يغير نيته وينوى خلال صلاته أن يصلى العصر.

 

وأضاف أمين الفتوى، أنه لا بد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي مع الهمزة من "الله أكبر" وبذلك ينوي صلاة معينة، وهذه النية هي التي تحدد العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

قراءة الفاتحة الدكتور مجدي عاشور الصلاة لجنة الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

منع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحال التجارية

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

الصفقة فشلت|شوبير يعلن وجهة سافيو عقب رحيله عن الأهلي وموقف أيمن أشرف

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

إعلامي: الأهلي يقرر الاستئناف ضد عقوبات الكاف على النادي بعد مباراة الهلال

ترشيحاتنا

بعد اعتراف رئيس المخابرات الأوكرانية.. بيان عاجل من روسيا للأمم المتحدة

سوريا تشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالسعودية

9 كلمات لمن كان في حزن وضيق.. رددها وسترى عجب العجاب

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي المنيا

ميدو يكشف رفض نجم الزمالك البقاء مع الفريق ويعلن وجهته المقبلة

فى ذكراها.. قصة حب وردة وبليغ حمدى الملهمة وتفاصيل تحريضه على زوجها الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة ملاحظتك.. 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

لحظات مروعة.. سرب ضخم من النحل يهاجم ضابطا أمريكيا بـ لوس أنجلوس

إطلالات النجمات العربيات تخطف الأنظار بمهرجان كان.. منى زكي ومايا دياب أبرزهن

فيديو

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ