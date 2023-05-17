قنصل مصر العام بشيكاجو يشارك في مراسم تنصيب عمدة المدينة الجديد

بدء الاحتفالية بقراءة القرآن الكريم..

شارك السفير الدكتور سامح ابو العينين قنصل مصر العام فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكى بدعـوة من مـكتب العمـدة فـى مــراسم تنصـيب عمــدة شيكاجـو الجـديـد Brandon Johnson وذلك بمقر مركز مؤتمرات شيكاجو فى وسط المدينة بجوار مبنى مجلس المدينة التاريخى.



شارك فى مراسم التنصيب وحلف اليمين كافة اعضاء مجلس المدينة والجهاز القضائى والتشريعى والتنفيذى لولاية الينوى وذلك بحضور كبير القضاة والمدعى العام ورئيس الرقابة الادارية والمالية واعضاء الحكومة بالولاية.



والقى العمدة الجديد المنتخب Brandon Johnson كلمة أكد فيها اولويات الصحة والتعليم وتحقيق الامن والسيطرة على الجريمة فى شيكاجو، وطالب بمزيد من المخصصات لدفع مستوى معيشة الجاليات العديدة الموجودة بالمدينة وللقضاء على البطالة والحد من الفقر والمشردين واعادة ادماج الفئات المهمشة فى المجتمع الامريكى بالولاية. واكد على اهمية اعادة توزيع الثروات ما بين البيض والسود وباقى المواطنين فى المدينة من خلال نشاط اقتصادى جاذب لكافة الفئات والاجناس.



والتقى السفير سامح ابو العينين فى اعقاب مراسم التنصيب، وخلال حفل الاستقبال الذى اقيم بهذه المناسبة، بكل من حاكم الينوى J.B. Pritzker وسكرتير عام الولاية Alexi Gionnoulias ورئيسة جهاز الرقابة الادارية والمالية Susana Mendoza حيث لمست تقديرا لمصر ولمكانتها ودورها وريادتها العربية والافريقية والاقليمية.



وتضمنت مراسم التنصيب لاول مرة تلاوة القران الكريم بواسطة الشيخ الدكتور/ حسن على (من الازهر الشريف) مدير مركز مكة الاسلامى حيث القى كلمه مختصرة باهمية العدل والسلام والمساواة فى الاسلام وكافة الاديان، وذلك مباشرة قبل القاء العمدة الجديد كلمته.