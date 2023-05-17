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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد| لحظة وصول طائرات عسكرية مصرية محملة بالمساعدات الطبية لمطار بورسودان

صدى البلد

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى فى مختلف المحن والأزمات.

أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

السودان

وفى سياق متصل تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان.

يأتى ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى؛ وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

قاعدة شرق القاهرة الجوية مطار بورسودان وزارة الصحة السودان بورسودان

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