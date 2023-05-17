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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلدي أمانة.. قومي المرأة بالفيوم يطلق مبادرة لتوعية المواطنين بالمشروعات القومية

انشطة المجلس القومى
انشطة المجلس القومى للمراة بالفيوم

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، المرحلة الأولي لحملة طرق الأبواب"بلدي أمانة"، للتوعية بما يحدث علي أرض مصر من مشروعات قومية كبري بهدف تحسين حياة المواطن في جميع مدن وقري الجمهورية.

كما تهدف المبادرة التي دشنت برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إلي رفع الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في العالم وتأثير الأزمات والحروب الدولية علي الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم،  أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأضافت أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانه بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

وأوضحت "قاسم" ، أن فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، يستهدف في تلك الحملة التي تبدأ في 5 قري كمرحلة أولي بواقع 2500 زيارة  بإجمالي مستهدف 11264 مواطن ( 2561 من السيدات، و 2333 من الرجال،  6370 من الأطفال) .

جدير بالذكر، أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدرب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

 

قومي المرأة بالإسماعيلية يطلق حملة بلدي أمانة في فايد

 

 

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