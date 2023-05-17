وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ضيافة جامعة عين شمس

اجتمع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ببعثة من خبراء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمى الدولي لجامعة عين شمس و الدكتور مـنـي عبـد الـعال الـزاهـري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم جامعة عين شمس، والدكتور شيرويت الأحمدى مدير مكتب الطلاب الوافدين والتنقل بجامعة عين شمس ، الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس ،الدكتور داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعليم الإلكترونى و الدكتور سالى كمال مدير الوحدة المركزية لتطوير مناهج وطرق التعلم ، د.أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى، د.وئام محمود نائب المدير التنفيذى لمركز الإبتكار وريادة الأعمال ولفيف من ممثلي كليات جامعة عين شمس.

كما حضر فريق التنسيق من وزارة التعليم العالي د .نانسي نجيب وا.نهي فؤاد منسق وحدة متابعة البرنامج القطري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وقد حضر من منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية السيدة هوفر اندريا ، السيدة آبي رعد لين ، السيدة نيري سيوفان.

رحب أ.د عبد الفتاح سعود بالحضور الكريم واكد سيادته على إهتمام معالي أ.د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة الوفد وذلك لمراجعة سياسات التعليم العالي فى مصر بهدف تطويرها من خلال قيام المنظمة بمراجعة شاملة لنظام وسياسات التعليم ، وتقديم تقرير بتوصياتها لتعزيز وربط مناهج التعليم بمتطلبات سوق العمل

مؤكداً علي سعادته بزيارة الوفد لمبني مركز الابتكار وريادة الأعمال I Hub للوقوف علي آخر تطورات ومستجدات العمل بجامعة عين شمس متمنياً أن تكون زيارة الوفد للجامعة والجامعات المصرية زيارة ناجحة.





جاء الاجتماع تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ و رؤية جامعة عين شمس ورسالتها وأولوياتها ذات الصلة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الوظائف المستقبلية بما في ذلك التنمية المستدامة.

ولتلبية الحاجة الماسة والحقيقية للمجتمع المصري والتي لها تأثير إيجابي واضح فى السياق العلمي كذلك الإجراءات المتبعة لتصميم البرامج الدراسية وتحديث المناهج .

تناول الإجتماع الذي جاء علي شكل عدد من الجلسات مناقشة كيفية مراقبة الجامعة أسواق العمل و المهارات المطلوبة ونتائج الخريجين وإمكانية وجود خطط لتوسيع وتعميق هذه الجهود وإحتمالية استمرارها او تغييرها.

كذلك تحديد العوامل الرئيسية التى تشكل قرارات الدراسة للطالب المصرى وكيف يتم أخذ سوق العمل فى الإعتبار فى تلك القرارات والقدرة على توجيهه الطلاب ودعمهم فى قراراتهم المهنية ووضع خطط لتوسيع وتعميق هذه الجهود وإستمرارها.

كما استعرضت أ.د. منى عبد العال لمحة موجزة عن جامعة عين شمس وترتيبها الدولي على مستوي الجامعات ، والكليات والمراكز القائمة الجديدة ، والطرق المستحدثة والمبتكرة فى التعليم والتعلم.

بالاضافة الى برامج البكالوريوس والدراسات العليا وأبرز شراكاتها الدولية ، والبرامج البينية المستهدفة لجامعة عين شمس الأهلية ، والسياسات والإجراءات الموضوعة لإنشاء البرامج المتوافقة مع سوق العمل الحالي والمستقبلي.

بالإضافة إلى الشراكات الوطنية والدولية بين الجامعات فى مجالات الصناعة وغيرها ، وإجراءات تطوير البرامج القائمة.

وأستعرضت د.شيرويت الأحمدى التصنيف الدولي لجامعة عين شمس ، وفرص الدراسة بالجامعة للطلاب الدوليين في جميع أنحاء العالم وعناصر جذب الطلاب الوافدين للجامعة والخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى تبادل الطلاب وفرص تنقل أعضاء هيئة التدريس التي يتم تقديمها للطلاب والباحثين بالجامعة ، و التعريف بخريجي جامعة عين شمس البارزين على المستويين الوطني والدولي ، ونظام إدارة الجودة والاعتماد الدولي بجامعة عين شمس.

تضمنت الزيارة عدد من الجلسات مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول برامج الكليات المختلفة للجامعة وآليات تطوير البرامج القائمة وكذلك برامج التدريب التى يتلقاها الطلاب بحضور أ.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د ريحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة ووكلاء الكليات.

تضمنت إحدى الجلسات استعراض لأبرز ابتكارات الطلاب البحثية وبرامج التدريب التى يتلقاها الطلاب ،

و برامج مركز التوظيف بالجامعة للاطلاع على أبرز برامج تنمية المهارات التي يقدمها مركز تنمية المهارات والتوظيف لتأهيل الفرق النهائية لسوق العمل المستهدف و استعراض ابرز شركاءنا بسوق العمل.

كذلك تم عرض نبذة عن برامج التدريب التي يقدمها مركز التدريب والتطوير لتطوير الأداء الأكاديمي وعرض نموذج لبرنامج بيني في مجال الإبتكار و ريادة الأعمال .



واشتملت الجلسات أيضاً على لقاء ومناقشة مع طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ممثلى برامج كليات القطاع الطبى والعلمى والهندسى.

وفى ختام الزيارة تم عرض فيديو لمعامل وقاعات كليتى الطب والهندسة .