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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية

انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعام العاشر على التوالي تحت شعار" الجمهورية الجديدة ... العلم والعمل".

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ويأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور.

وقد بدأت القافلة اليوم الأربعاء 17 مايو بالمجمع الثقافي بدمنهور ومركز شباب مدينة كفر الدوار وسط إقبال كثيف من الطلبة والطالبات، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 17 وحتى 19/5 من الساعه 9 صباحا حتي 3 ظهرا.

القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة
القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة

و تهدف تلك القوافل إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب  على أجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمى البرامج التعليمية

وناشدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جميع الطلبة والطالبات الاستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية وما تفرزه من جو علمى اكاديمي راقى وبيئة تعليمية مناسبة من اجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات وظهور محافظة البحيرة بالمظهر اللائق والمشرف.

البحيرة التربية والتعليم الجمهورية الجديدة القوافل التعليمية ثانوية العامة طلاب الثانوية العامة بالبحيرة وزارة التربية والتعليم

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