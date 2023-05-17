وزير خارجية الجزائر: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية وندعم جهود حل الأزمة اليمنية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، عن ترحيب بلاده بعودة الجمهورية العربية السورية لشغل مقعدها بالجامعة العربية، والخطوات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية العلاقات العربية-السورية والمساهمة بشكل جماعي في حل الأزمة في هذا البلد الشقيق، فضلا عن التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين تركيا وإيران.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية، المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن دعم بلاده للمؤشرات الإيجابية للوصولإلى حل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق بما يحقق إرادة وطموح الشعب اليمني في استعادة أمن بلاده واستقرارها، معبرا عن استبشاره بكل صور هذه الحركية الإيجابية التي تشهدها المنطقة العربية.

وأشار إلى آمله في أن تتواصل وتمتد وتتعزز كل تلك الجهود في صورة توافق عربي كامل الأركان يسمح بتدارك ما يتوجب علينا تداركه والعمل مستقبلا على احتواء الأزمات داخل البيت العربي بدل السماح بتدويلها وتعقيدها وتشعب أطرافها داخليا وخارجيا.