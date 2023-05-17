معرض للأعمال الفنية النادرة بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية غدا

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف معرض أعمال فنية نادرة من تعرض لأول مرة بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك غدا الخميس.

يصاحب المعرض مجموعة من ورش العمل واللقاءات على مدار أسبوع، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، يقع بمنطقة محرم بيك بمدينة الإسكندرية، ويعتبر أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، يضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد، بالإضافة إلى بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين. يضم المتحف ابضاً بعض أعمال الحفر والطباعة بالإضافة إلي بعضٍ من أعمال المثال "محمود مختار" وبعض المثالين المصريين والأوربيين.

يساهم المتحف في الارتقاء بالذوق الفني في المجتمع السكندري والمصري بوجه عام وذلك من خلال إقامة أنشطة فنية متنوعة تشمل ورش فنية وتربية متحفية للأطفال، العديد من المعارض الفنية لكبار الفنانين المصريين، ورش عمل ومعارض فنية لشباب الفنانين بالإضافة إلي أنشطة التبادل الثقافي الدولي.

الأعمال الفنية في المتحف مُقسمة لثلاث مجموعات أساسية بناء على طريقة ورودها إلى المتحف.

المجموعة الأولى ،هي مجموعة "ادوارد فريد هايم" الألماني اليهودي مُقتني الأعمال الذي أهدى ثروته للمتحف، وكان عددها 210 عمل فني.

المجموعة الثانية، و هي مجموعة لوحات «المستشرقين»، المعروضة بقاعة مُستقلة بالدور الثاني، وهذه المجموعة أهداها "محمد محمود خليل" لمتحف الفنون الجميلة، وكانت من ضمن مجموعته الخاصة، لكنه أهداها للمتحف لطبيعتها الكلاسيكية والتي تتناسب مع باقي مقتنيات متحف الفنون الجميلة.

المجموعة الثالثة، هو (إهداءات متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة) بالإضافة لإهداءات فردية من العديد من الفنانين المصريين والأرمن والأجانب الذين عاشوا بمصر على مدار تاريخ المتحف، حيث خصصت المحافظة مبالغاً مالية للاقتناء من الفنانين لإثراء المجموعة الفنية.