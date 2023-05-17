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رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: منح أول رخصة لتموين السفن خطوة لتعظيم عائدات قناة السويس

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة وتبدأ مرحلة جديدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والقيمة المضافة بقناة السويس والموانئ المصرية بشكل عام مع التطوير الذي تشهده وذلك بعد منح رخص تموين السفن بالوقود بالشراكة مع شركات مصرية وعالمية ، وهو ما يحقق فوائد وعوائد اقتصادية ضخمة  للاقتصاد المصري وذلك بعد تسليم مصر أول رخصة لتموين السفن بالوقود في قناة السويس وهي  بداية لسلسلة جديدة من خطوات  تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية و قناة السويس .

 

وقال حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن منح الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة ' بمنح شركة مينرفا العالمية Minerva Group أول رخصة والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد  تمثل بداية مرحلة وجاءت بعد استعدادات كبيرة بعد أن كانت السفن تقوم بالتمون بالوقود  قبل أو بعد دخولها إلى القناة  وهو ما يحقق سمعة كبيرة لمصر .

 

وأشار رئيس طاقة النواب إلى أن مثل هذه الخطوة مهمة لمصر لتحقيق عدد من الأهداف منها مساعدة مصر على التحول كمركز إقليمي للطاقة وتحقيق استراتيجية مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة. 

 

وأضاف عوض الله أن اللجنة القومية  لإقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية  طرحت على الشركات العالمية  ٤ رخص منها اثنين موانئ على البحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط وهو ما يضاف لسمعة مصر عالميا في مجال الطاقة والتحول لتعظيم عائدات الموانئ من خلال أنشطة الشحن والتفريغ والتموين بالوقود .

 

وأوضح عوض الله أن  شركة نيرفانا احدي  شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة فى مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفى مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون  .

 

وأشار عوض الله الى ان هناك خطوات مهمة وسريعه لتشجيع الاستثمار منها  انعقاد  المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي  للمرة الأولى و والقرارات المهمة  التي اتخذها، والتي تعكس حرص القيادة السياسية  على اتخاذ إجراءات وخطوات جادة  وسريعة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، تذليل العقبات و التحديات التي تواجه زيادة الاستثمارات خاصة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبية . 

حسام عوض الله لجنة الطاقة الموانئ المصرية قناة السويس Minerva Group تموين السفن

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