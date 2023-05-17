عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«إكسترا نيوز» تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. لقطات من مسيرته الفنية

عادل إمام
عادل إمام

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيا عن الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاد الزعيم الـ83، وذلك تحت عنوان «اليوم.. عيد ميلاد الزعيم عادل إمام».

txt

ليلى علوى: عادل إمام نجم كبير على مر الزمان.. خاص

txt

رانيا فريد شوقي: سعدت بتجربتي الوحيدة مع عادل إمام في عوالم خفية

وبدأ التقرير بعرض لقطات من أعماله الفنية المتنوعة وصورا للزعيم عادل إمام، على مدار فترات حياته، مصحوبة بتعليق صوتي من أهم وأشهر «إيفهاته» بالمسرحيات والمسلسلات والأفلام، ومن بينها الإفيه الشهير له في مسرحية مدرسة المشاغبين «بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقولي أقف»، وآخر من فيلم السفارة في العمارة: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة»، وغيرها من الإفيهات واللقطات الكوميدية.

وذكر التقرير: «يوافق اليوم 17 من مايو ذكرى ميلاد الفنان الأكثر جماهيرية على الإطلاق في تاريخ السينما المصرية والعربية، أنه الزعيم عادل إمام، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ83، ولد عادل إمام في المنصورة والتحق بجامعة القاهرة وحصل فيها على بكالوريوس في الهندسة الزراعية».

وتابع التقرير: «وخلال سنوات دراسته، اكتشفت شغفه بالتمثيل، فانضم بعد ذلك للمسرح الجامعي، وشارك في عدد من المسرحيات بأدوار صغيرة مثل مسرحية أنا وهي وهو مع فؤاد المهندس وشويكار، وشارك أيضًا خلال منتصف الستينيات في العديد من الأفلام بأدوار ثانوية».

وأضاف: «في فترة السبعينيات، حصل عادل إمام على أدوار البطولة  وكان من أبرز أفلامه: «حب المراهقات، البحث عن الفضيحة، البعض يذهب للمأذون مرتين»، ثم بدأت بعد ذلك أفلامه الكوميدية في تحقيق أعلى الإيرادات بدءًا من فيلم «رجب فوق صفيح ساخن»، «رمضان فوق البركان» و«المتسول» وغيرها من الأفلام الكثيرة، ليصبح من بعدها نجم الشباك الأول.

إكسترا نيوز الزعيم عادل امام السينما المصرية السفارة فى العمارة تاريخ السينما المصرية عيد ميلاد الزعيم عادل إمام عيد ميلاد الزعيم قناة إكسترا نيوز فيلم السفارة في العمارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ