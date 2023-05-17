ليلى علوى: عادل إمام نجم كبير على مر الزمان.. خاص

وجهت الفنانة ليلى علوى رسالة إلى الفنان عادل إمام فى عيد ميلاده والذى تعتبره أيقونة فنية مهمة فى تاريخ السينما.

وقالت ليلى علوى فى تصريح خاص : عادل إمام نجم كبير على مر الزمان، أعماله أيقونات مهمة في تاريخ السينما، ومنقدرش نغفل عن التريو هو ووحيد حامد وشريف عرفه عملولنا أفلام في الذاكرة دايما وهتفضل خالدة من جمال موضوعاتها والطريقة اللي تناولوها بيها والتى حتى الان نشاهدها وتمتعنا وتمسنا دائما.

وأضافت ليلى علوى : حقيقي نجم كبير وبنفتخر بيه في الوطن العربي كله ونال حب الجميع من صغار لكبار في الوطن العربي كله وزميل بنعتز بيه كلنا ودايما موجود معانا في الحزن قبل الفرح.

واختتمت ليلى علوى حديثها : كل سنة وهو دايما في قلوب كل الناس، دايما متوفق، دايما ناجح ومع أسرته الجميلة الصغيرة ومع العالم الكبير اللي بيحبه جدا.

عادل امام

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

بداية مشوار عادل إمام

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.