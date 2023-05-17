محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في تطوير الأداء بحماية المستهلك والخدمات البريدية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سير وانتظام العمل داخل جهاز حماية المستهلك و مركز الخدمات البريدية، بالديوان العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في تطوير الأداء و تنفيذ العمل على أعلى مستوى IMG-20230517-WA0049 IMG-20230517-WA0050 IMG-20230517-WA0046 IMG-20230517-WA0047 IMG-20230517-WA0048 IMG-20230517-WA0045

والتقى محافظ بورسعيد العاملين بجهاز حماية المستهلك، وحرص على التأكد من انتظام العمل في تلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها، و جهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، كما تفقد مركز الخدمات البريدية والتقى بالمواطنين للتعرف على ٱرائهم حول الخدمات المقدمة و سرعة الحصول عليها.

و شدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير الأداء و تنفيذ العمل على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة ، فضلا عن سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمواطنين ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم.

وأكد محافظ بورسعيد على أن القطاع الاداري شهد تطورا في مستوى الأداء يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد .