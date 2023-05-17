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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. محافظ سوهاج يُتابع استعدادات المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد.

حضر الاجتماع كذلك كل من العميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، النائب حاتم مبارك، والنائب محمود أبو الخير، أعضاء مجلس النواب.

والنائب مجدي  القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، أعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في مختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتلافي أية معوقات، بالتعاون بين الجهات المعنية، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية.

وذلك حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

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محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى شهدت الانتهاء من العديد من المشروعات الخدمية، كمجمعات الخدمات الحكومية، والزراعية، ومراكز الشباب، ومشروعات الغاز الطبيعي، وتبطين الترع، وإنشاء كباري الري، ومشروعات التضامن الاجتماعي، وتطوير مكاتب البريد، موجها بضرورة الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وذلك تمهيدا للمرحلة الثانية التي سوف تبدأ في الأول من يوليو القادم، موجها بالانتهاء من كافة المشروعات، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الموضوعة، وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات النسب العالية في التنفيذ، والتي تجاوزت 90 و95%، للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

مصرع خمسيني أسفل عجلات قطار روسي في سوهاج

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة نقل بمقطورة في سوهاج

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان متابعة من التفتيش المالي والإداري لمتابعة حجم الأعمال اليومية ببعض المشروعات، وعمل تقرير يومي مصور، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي برد الشيء إلى أصله، وتلافي الناتج عن تكسير المطابق عقب توصيل الوصلات المنزل بقرى القرامطة ونجوع الرياينة بساقلتة.

كما تناول الاجتماع ضرورة إعداد بيان بالقرى التي تم انتهاء أعمال الغاز والاتصالات بها؛ للبدء في أعمال الرصف، وناقش الاجتماع ايضا سبل الانتهاء من مشروع صرف صحي قرية "برديس " بمركز البلينا، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 95%، وجاري الانتهاء من شبكات الصرف.

والتشغيل الجزئي لها بنسبة 40%، خلال 30 يونيو القادم، حيث تم الانتهاء من الوصلات المنزلية للأهالي، وجاري الانتهاء من المستجدات بطول 1 كيلو متر.

وناقش الاجتماع كذلك، إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لنجع أحمد خليفة بقرية الغنيمية بمركز البلينا ضمن مشروعات المبادرة حيث يمر خط الصرف الصحي بالنجع، ووجه المحافظ بأهمية تمهيد الطرق الرئيسية التي يمر بها خطوط الصرف صحي ضمن مشروعات حياة كريمة.

وكذلك ضرورة تحديد الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة بمركزي أخميم وطهطا"، حيث سيبدأ العمل بها في يوليو القادم.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على أهمية العمل بكل جد واجتهاد، والانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد الزمنية المقررة، مؤكدا على انعقاد الاجتماع بشكل دوري كل 15 يوم؛ للمتابعة المستمرة لكافة المشروعات، وتذليل أية معوقات، ومناقشة كافة المستجدات والمقترحات، لتحقيق الإستفادة القصوى من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة لصالح المواطن السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج حياة كريمة الريف المصري

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