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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار بكارثة.. الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات والحماية

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي لها، إن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات والحماية في وقت يبحث فيه المدنيون عن ملجأ لهم من الضربات الجوية والاشتباكات المتفرقة، حسبما أفادت رويترز.

 وقال بعض السكان لرويترز، أن هناك انقطاع في الكهرباء، ويوجد نقص في إمدادات الغذاء ومياه الشرب، بسبب صراع الطرفين على السلطة، والذي دخل شهره الثاني رغم جهود الوساطة الدولية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 25 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، وهو أعلى عدد تسجله المنظمة الدولية في السودان. 

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وقال سكان آخرون إنهم سمعوا دوي مدافع مضادة للطائرات وصوت طائرات مسيرة اليوم الأربعاء، في العاصمة السودانية.

 

وقال عباس السيد (27 عامًا) متحدثًا لوكالة الأنباء رويترز، عبر الهاتف من مدينة بحري، إنهم تنقلوا من مكان إلى آخر في الأيام الماضية.

وأضاف السيد أنهم يعانون انقطاع الكهرباء والمياه بشكل كامل، مضيفا إنه لم يعد بوسعهم الحصول على الخبز الذي اعتادوا الحصول عليه في الأيام الأولى من الحرب.

وأدى القتال في أنحاء السودان إلى نزوح نحو مليون شخص، من بينهم 220 ألفًا فروا إلى دول مجاورة.

واتفق الجانبان الأسبوع الماضي، على إعلان مبادئ ينص على توفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات، لكن آليات إقامة ممرات إنسانية والاتفاق على هدنة لا يزال قيد المناقشة.

 

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