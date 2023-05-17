فاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل لقاء فريقه أمام نظيره الإسماعيلي، في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز، المحدد موعده الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة.

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني.

خط الوسط : محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو



ويجلس علي دكة البدلاء

أحمد صبحي حارسًا _ أحمد ياسين _ إسلام جابر _ اسامة فيصل _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد.