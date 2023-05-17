رئيس محلية النواب يشارك في عزاء الراحل أحمد أبو العينين

حرص النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حضور عزاء مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وتقديم واجب العزاء لشقيقه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وكان من ضمن الحضور في العزاء سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، وعمر أبو العينين، ويوسف أبو العينين، نجلا النائب محمد أبو العينين، ومحسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على “صدى البلد”.

كما حضر العزاء، الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع “صدى البلد”، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” بقناة “صدى البلد”، والإعلامى مصطفى بكرى، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، والإعلامي عبد الناصر زيدان، والنائب إيهاب العمدة، والنائب محمد خليفة، واللواء سمير فرج، وسلامة محمد سلامة، مدير إدارة الشئون القانونية بمجموعة كليوباترا جروب.