ضابط مزيف.. سحب رخصة شاب وساومه على 1000 جنيه لردها بأكتوبر

ألقت مباحث حدائق أكتوبر القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق اكتوبر يفيد فيه حضور طالب بمعهد سياحة وفنادق وأبلغ أنه حال سيره بسيارته فوجئ بأحد الأشخاص يستوقفه ويوهمه أنه ضابط شرطة، وطلب منه التراخيص واحتفظ بها وطلب منه مبلغا ماليا ألف جنيه لاستردادها.

وبالفحص والتحري ألقي القبض على المتهم ويدعى «حسام ح» 31 سنة عاطل ومقيم في عمارات ابنى بيتك، وبحوزته سلاح هيكلي، دفتر فواتير، صاعق كهربائى ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه، وبمواجهته أمام المقدم فريد معاذ رئيس المباحث اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.