يتفوق على هالاند.. فوربس تكشف عن أرباح محمد صلاح في 2023

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية، عن قيمة دخل محمد صلاح في الفترة من 30 أبريل 2022-30 أبريل 2021.

ويحتل محمد صلاح المرتبة 28 في قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم خلال تلك الفترة، حيث تحصل على إجمالي مكسب 53 مليون دولار، أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري.

وأوضح التقرير أن صلاح تحصل على مبلغ 35 مليون دولار من الأرباح الرياضية التي تشمل أموال الجوائز والرواتب والمكافآت، إضافة لمبلغ 18 مليون دولار من خلال عقود الرعايا والأعمال التجارية.

ويُعد صلاح بحسب التقرير، خامس أعلى لاعب كرة قدم أجرًا حول العالم، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي (136 مليون دولار)، يليه ليونيل ميسي، ثم الفرنسي كيليان مبابي (120 مليون دولار)، والبرازيلي نيمار دا سيلفا (85 مليون دولار)، ومتفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وزاد أجر محمد صلاح حوالي 8 مليون دولار عن أجره خلال التقرير المالي السابق لـ فوربس من الفترة من مايو 2021-مايو 2022.

ويُعد صلاح ضًا المصري والعربي الوحيد الذي وصل إلى قائمة فوربس السنوية للرياضيين الأعلى أجراً في العالم وهو نجم ليفربول الأعلى ربحًا