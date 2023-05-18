عقب عملية التكميم .. إطلالات مى كساب قبل وبعد

تصدرت مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أثارت الفنانة الجدل أثناء الفترة الماضية و بالأخص بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعه من الصور لها قبل وبعد عملية التكميم بنفس الملابس وهو ما جعل ردود الافعال ايجابية لها من الجمهور .

وتتميز مى كساب، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها التى ظهرت به خلال الفترة الماضية .

وكشفت الفنانة مي كساب، سر تغير ملامحها، قبل وبعد، وذلك خلال أحد البرامج التليفزيونية، موضحة أنها اتخذت قرار عملية تكميم المعدة في يوم واحد فقط، وهي السبب في رشاقتها اليوم.

وخسرت مي حوالي ٣٠ كيلو من وزنها مما جعلها تظهر بشكل مختلف تماما عن ظهورها بمسلسل جعفر العمدة.