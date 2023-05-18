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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل المشاركة ببطولة إفريقيا .. فيديو

صدى البلد

 
كشف إيهاب أمين، لاعب سلة الأهلي، ما قاله محمود الخطيب، رئيس النادي، في اجتماعه معهم قبل السفر للمشاركة في بطولة أفريقيا للسلة، مقدمًا وعده للجماهير الأهلاوية بالتتويج بالبطولة وإسعادهم.
قال إيهاب أمين في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر قناة "صدى البلد":" دوري السلة كان مهم جدًا بالنسبة لنا، لأنه مؤهل لأفريقيا، كابتن الخطيب تواجد معنا قبل السفر إلى رواندا".
أضاف:" تواصل البطولات والسفر صعب للغاية، لكننا كنا نعلم أننا سننهي الدوري ونشارك في البطولة الأفريقية".
أكد:" مستر أوجستي من أفضل الناس القادرة على تأهلنا إلى هذه البطولات".
أشار:" مباريات الاتحاد السكندري دائما ما تنتهي في الثانية الأخيرة، مباريات الفاينال الأخيرة نجحنا في حسمها، ذهنيا وبدنيا".
أوضح:" الخطيب بارك لنا على الدوري، وطالبنا بغلق الصفحة، والمهم إفريقيا، المباراة السبت والسفر غدًا، أعطانا دعم كبير وكلمات تحفيزية".
أتم إيهاب أمين:" نهائي الدوري كان بدون جمهور، لكن نعلم أن جمهور الأهلي ورانا في كل مكان، وإن شاء الله نفرحهم بالفوز ببطولة إفريقيا".
 

محمود الخطيب بطولة افريقيا للسلة بطولات بطولة افريقيا البطولة الافريقية

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