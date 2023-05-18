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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل عند التسوية أمس الأربعاء إذ طغى ‏تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية على ‏المخاوف المتعلقة بالإمدادات.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.7% إلى 76.96 دولار للبرميل ‏عند التسوية. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار توازي ‏‏2.8% إلى 72.83 دولار.‏

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وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونجرس كيفن مكارثي ‏أمس الأربعاء على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف استدانة الحكومة ‏الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها ‏الذي قد يؤدي لتداعيات كارثية.‏

وبعد أزمة استمرت شهورًا، وافق بايدن ورئيس ‏مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على التفاوض بشكل مباشر. ويتعين التوصل لاتفاق ‏وإقراره عبر غرفتي الكونجرس قبل نفاد أموال الحكومة الفدرالية في موعد ربما ‏يكون أول يونيو.‏

وطغى هذا التفاؤل على أثر زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية خمسة ملايين ‏برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة ‏الأمريكية أمس.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" انخفاضها ‏‏900 ألف برميل.‏

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما ‏أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل وهو ما جاء دون ‏التوقعات بارتفاعها 0.8%.‏

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أول أمس الثلاثاء أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض ‏منه بمقدار مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام وأن تشكل الصين نحو ‏‏60% من نمو الطلب على النفط في 2023.‏

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