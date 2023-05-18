ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل عند التسوية أمس الأربعاء إذ طغى ‏تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية على ‏المخاوف المتعلقة بالإمدادات.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.7% إلى 76.96 دولار للبرميل ‏عند التسوية. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار توازي ‏‏2.8% إلى 72.83 دولار.‏

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونجرس كيفن مكارثي ‏أمس الأربعاء على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف استدانة الحكومة ‏الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها ‏الذي قد يؤدي لتداعيات كارثية.‏

وبعد أزمة استمرت شهورًا، وافق بايدن ورئيس ‏مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على التفاوض بشكل مباشر. ويتعين التوصل لاتفاق ‏وإقراره عبر غرفتي الكونجرس قبل نفاد أموال الحكومة الفدرالية في موعد ربما ‏يكون أول يونيو.‏

وطغى هذا التفاؤل على أثر زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية خمسة ملايين ‏برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة ‏الأمريكية أمس.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" انخفاضها ‏‏900 ألف برميل.‏

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما ‏أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل وهو ما جاء دون ‏التوقعات بارتفاعها 0.8%.‏

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أول أمس الثلاثاء أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض ‏منه بمقدار مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام وأن تشكل الصين نحو ‏‏60% من نمو الطلب على النفط في 2023.‏