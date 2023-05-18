قتيل في أوديسا وإسقاط عدة صواريخ بكييف عن طريق قصف روسي

قال مسئولين أوكران، اليوم الخميس، إن قتيلا سقط في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية في مدينة أوديسا، فيما أثار حطام متساقط خلال غارة جوية حريقين في النواحي الشرقية من كييف، حسبما أفادت رويترز.

وكتب سيرهي براتشوك، متحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، على تيليجرام :" إن شخصين أصيبا في الهجوم على أوديسا".

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف:" حريقا اندلع في مرأب بمنطقة دارنيتسيا في العاصمة، وتساقط حطام أيضا في منطقة دنيبرو في كييف ولم يسفر الحادثان عن قتلى".

وأضاف أن كييف هوجمت بصواريخ كروز وأن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها.

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، منذ لحظات، أن انفجارات دوت في منطقة أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الانذار، من حدوث غارة جوية.

وأعلنت حالة تأهب جوي في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ومنطقة خيرسون، في الساعات القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "اوبشيستفينوي" الأوكرانية : " هناك أصوات انفجارات في أوديسا".