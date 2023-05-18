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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلي منصور المركزية للمحافظات (صور)

اتوبيسات السوبر جيت
اتوبيسات السوبر جيت

 توفر وزارة النقل،  أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» بمحطة عدلي منصور التبادلية، للتنقل بين المحافظات ويمكن حجز التذاكر من مكتب حجز تذاكر الشركة بمحطة عدلي منصور التبادلية.

وكشفت وزارة النقل عن مواعيد اتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) التابعة لوزارة النقل.
 

وجاءت المواعيد للسوبر جيت، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل كالآتي:    

مواعيد أتوبيسات محطة عدلي منصور 
مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة مرسى مطروح:- 12:30- 23:00.

 

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة الإسكندرية:  في الأوقات التالية 06:45 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45- 12:45- 14:45- 16:45- 17:45- 18:45- 19:45- 20:45.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة سوهاج:- 09:00- 12:30- 13:15- 17:15- 23:50

 

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة بورسعيد:- 08:00- 11:30- 13:15- 15:15- 17:15- 19:15- 21:15

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة أسيوط:- 14:30- 22:15- 01:10.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة المنيا: 08:00- 11:00- 13:00- 16:00- 19:30- 01:30

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة قنا – الأقصر:- 14:15- 23:10.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT :

قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.
قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.
قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.

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