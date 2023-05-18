الإفراط في تناول المسكنات.. يسبب كوارث صحية بالكبد والكلي والمعدة

حذرت وزارة الصحة والسكان من الافراط في تناول المسكنات دون داعي وبدون استشارة الطبيب وقالت في بيان لها إن الاستخدام الخاطئ والمتكرر لبعض أنواع المسكنات بدون الرجوع للطبيب قد يتسبب في الإصابة بالاعتلال الكلوي .. وزارة الصحة دقت ناقوس الخطر .. نستعرض أهم مخاطر تناول المسكنات بكثرة علي الجسم لكي ينتبه المواطنين لخطورتها وفقا لما نشره موقع webmd

منظمة الصحة العالمية أعلنت في دراسة حديثة لها أن 50% من المرضى في العالم تستخدم الدواء بشكل خاطئ خاصة المسكنات ويمكن توفير 42 مليون دولار يتم إنفاقها دون داع بسبب الاستخدام السيئ للأدوية.

كما حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المسكنات – التي لا تستلزم وصفة طبية – لمدة أكثر من 10 أيام للألم أو لمدة 3 أيام للحمى، وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.



خطورة استخدام المسكنات دون داعي

⁃ الاسراف في تناول المسكنات دون استشارة الطبيب ، يمكن أن يتسبب في أضرار بالكبد.

⁃ تناول المسكنات لفترات طويلة تسبب الإدمان

⁃ تساعد المسكنات في تخفيف الالام، ولكن في المقابل يمكن أن تسبب اضرارا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله الفترة طويلة.

⁃ تسبب مشكلات المعدة من عسر الهضم البسيط إلى تقرحات المعدة، وقد يؤدي تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى تلف الكلى

⁃ بعض أنواع المسكنات قد تسبب صعوبة في التنفس أو البلع وتورم الوجه، أو الشفتين، أو الحلق، أو اللسان ، القشعريرة وتقشر الجلد أو تقرحه.



⁃ استخدام المسكنات بعشوائية تسبب الفسل الكلوي وأمراض الكبد والتهاب المعدة وقرح في المعدة ويتحول كثرة الاستخدام لها للإدمان وتسبب ارتفاع ضغط الدم دون تحديد سبب الألم الذي يتم تناولها من أجله.

⁃ يجب علي المرضي الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد استشارة الطبيب قبل تناول المسكنات



قبل استخدام المسكنات لابد من معرفة موانع استخدامها

قبل تناول المسكنات يجب مراجعة الطبيب او الصيدلي حيث أنه يحذر استخدامها في الحالات التالية:​

⁃ وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.

⁃ وجود قرح متكررة بالمعدة.​

⁃ قصور شديد في الكلى أو الكبد​.

⁃ القصور والهبوط الشديد بالقلب. ​

⁃ وجود أي نزيف نشط. ​

⁃ وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء، الإسهال، أو عدم تناول السوائل بكميات كافية.