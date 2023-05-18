فلسطين تندد بقانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية ببدء قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما افادت “وفا”.

يعني ذلك السماح للمستوطنين العودة لبؤر استيطانية انسحبت منها قوات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة " فك الارتباط".



وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان:" أن هذه التدابير استعمارية توسعية وعنصرية، تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم، يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة، ومتناثرة غير مرتبطة جغرافياً".

ولفتت فلسطين أن هناك سباقاً إسرائيلياً مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتشديد إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بحجة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي تنوي الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية تنظيمها ظهر اليوم.

ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

