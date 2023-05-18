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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. اعتقال فلسطينيين من رام الله والخليل

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمدان حامد حمدان (21 عاما) بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر لـ "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية راس كركر شمال غرب رام الله، واقتحمت عددا من منازل الفلسطينين وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، فتى، وفتشت منزلا في بلدة السموع جنوب الخليل.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع، واعتقلت الفتى عريب أحمد محمد الحوامدة (16 عاما) بعد أن داهمت منزله كما فتشت منزل المواطن سفيان محمد الحوامدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة قرى شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى  جلبون، وفقوعة، وعربونة، والجلمة، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينين وقوات الاحتلال في بلدة فقوعة، حيث أُطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية.

الاحتلال الإسرائيل احتلال الاسرائيلي تفتيش واسعة شمال شرق جنين جنوب الخليل فلسطين

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