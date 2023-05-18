محافظ الجيزة يشدد على حسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم وحل مشاكلهم

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعي كل في نطاقه وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية انعقاد لقاء مفتوح دوري للمواطنين لبحث وحل مشاكلهم.



ووجه " المحافظ " لرؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق حياة كريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم .



وأكد " راشد " أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري مع المواطنين والذي يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعي لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التي تواجههم والعمل علي حلها.



وشهد لقاء المحافظ بحث شكوى مواطن من بناء دور مخالف بالعقار المقيم به بمنطقة هضبة الأهرام التى وجه خلالها المحافظ بالإزالة الفورية للمخالفة مع تحويل جميع المسؤلين عن المخالفة للتحقيق.



كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية برفع الاشغالات المقامة على أحد الأراضى الفضاء بشارع الميزان والتي تضم ملاهى اطفال وقاعة افراح وقطع المرافق عنها لما يصدر عن تلك الأنشطة من ضوضاء وازعاج للسكان القاطنين بمحيطها نظراً لوقوعها وسط كتله سكانية مع المرور الدوري لضمان عدم تكرار المخالفة .

كما كلف المحافظ رئيس حى الوراق ببحث شكوي مواطنه تضرر عقارها من بناء عقار بجانبها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات الكاملة لها .

وخلال اللقاء شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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