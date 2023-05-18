تصريحاتهم معادية.. مجموعة السبع تختلف في قراراتها بسبب الصين

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن هناك جدلا دائرا بين الدول الصناعية السبع G7 بشأن نوع الخطاب الذي يجب استخدامه في البيانات الرسمية تجاه الصين.

وأشارت الصحيفة أن المسئولين الأوروبيين قلقون من فكرة التصريحات المباشرة المعادية للصين، وأضافت أنهم يخشون أن هذه الخطابات قد تعطي الانطباع بأن الغرب ضد بقية العالم، وفي رأيهم أنه من المعقول محاولة تغيير سلوك بكين من خلال التفاعل معها.

وتابع مسئول أوروبي أخ رفض ذكر إسمه للصحيفة: "من الممكن توضيح الإجراءات التي لا توافق عليها مجموعة الدول الصناعية السبع دون ذكر من تتهمه بارتكابها".

وتسائل المسئول قائلا: "هل نحتاج حقا إلى توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى الصين؟".

واضافت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتبنى لهجة أكثر صرامة بشأن تايوان، و تعتقد "فاينانشال تايمز" أن كثيرا من الأمور ستعتمد على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع، حيث ستعقد قمة المجموعة في الفترة من 19 إلى 21 مايو.