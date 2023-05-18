أكاديمية مصر للطيران تستضيف دورة تدريبية بالتنسيق مع الايكاو

استضافت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني العالمي ICAO، دورة تدريبية في مجال الحفاظ علي البيئة.

يأتي ذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ووفقا لرؤية وزارة الطيران المدني المصري للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محركات الطائرات وانطلاقا من استراتجيتها للحفاظ علي البيئة ومواجهه الأثار المترتبة علي التغيرات المناخية في مجال الطيران والتي تأتي في مقدمة أولويات الشركة القابضة مصرللطيران.

وفي إطار الدور الفعال لأكاديمية مصرللطيران للتدريب في دعم صناعة الطيران محليًا وعالميًامن خلال تأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال الطيران، استضافت الأكاديمية بصفتها عضو برنامج TRAINAIR PLUS دورة تدريبية دولية بنظام المنصة الافتراضية virtual في مجال الحفاظ علي البيئة بعنوان CORSIA، بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني العالمي ICAO.

وقد تناولت الدورة التدريبية موضوعات خاصة بمراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وقد اجتاز الدورة التدريبية بنجاح جميع المشاركين من قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران وكذلك عملاء الأكاديمية من مختلف الدول مثل ماليزيا وكينيا وأيرلندا والهند .

وتسعي الأكاديمية لاستضافة المزيد من الدورات التدريبية المماثلة بهدف تغطية الاحتياجات التدريبية المحلية وتعزيز تسويق تلك الدورات عالميا.