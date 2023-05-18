الأهلي يواجه الزمالك في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يلتقي فريق الزمالك في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي الأهلي، وتختتم منافستها مساء اليوم.



من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز باللقاء والتتويج باللقب.



ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام الموكلة لكل لاعب خلال اللقاء.

وتأهل «رجال يد الأهلي» إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على فريق رجاء أغادير المغربي في إطار منافسات الدور نصف النهائي، بينما تخطى الزمالك عقبة سبورتنج ليتأهل إلى المباراة.

