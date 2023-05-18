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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مراته وابنه قتلوه.. تفاصيل العثور على جثة زوج داخل منزله بالأقصر

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ) داخل مسكنه.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (زوجة ونجل المجنى عليه - مقيمان بدائرة المركز).  

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم ، قاما على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام الأقصر العثور على جثة النيابة العامة أمن الأقصر وزارة الداخلية

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