مراته وابنه قتلوه.. تفاصيل العثور على جثة زوج داخل منزله بالأقصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ) داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (زوجة ونجل المجنى عليه - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم ، قاما على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.