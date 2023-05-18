عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السويد تشيد بملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة مراكز الإصلاح والتأهيل.. صور

زيارة الوفد
زيارة الوفد

إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية سيسيليا روسترتوم – روين "السفيرة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية السويدية" والوفد المرافق لها بمقر القطاع.

إستعرض اللواء الدكتور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان خلال اللقاء جهود الوزارة فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ، وإنفاذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأمنية ، ومواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة بإعتبارها إحدى أولويات العمل الأمني.. مشيراً إلى حرص الوزارة على تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأحدث النظم العقابية .

 كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى تناول تطوير وتحديث وافتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.

 وفى ختام الزيارة تقدم الوفد الزائر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن الاستقبال ، كما أشادوا بما لمسوه من اهتمام بالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة ومراكز الإصلاح والتـأهيل بصفة خاصة ، وإثنائها على إدارة المؤسسات العقابية الحديثة والاهتمام بإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع.

 يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد فى أحد ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية بالتواصل والمشاركة الفعالة مع كافة فئات المجتمع والتعاون مع الكيانات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

5EAE8AF7-78CD-495F-92BE-1306E66D98A5
5EAE8AF7-78CD-495F-92BE-1306E66D98A5
BF0DE14D-81CB-4FCE-B1A6-CBEC326239B6
BF0DE14D-81CB-4FCE-B1A6-CBEC326239B6
الاستراتيجية الوطنية الخارجية السويدية الديمقراطية العمل الأمنى المؤسسات العقابية المنظومة الأمنية حقوق الإنسان قطاع حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

يلعب في الدوري الفرنسي| صفقة سوبر على أعتاب نادي الزمالك.. من هو؟

5 حالات تزيد فيها قيمة المعاش لـ900 جنيه في القانون الجديد .. تفاصيل

يجبر كلبه على قيادة السيارة للهروب من مخالفات المرور| شاهد

بسعر بسيط جدا.. أرخص موبايل شاومي في مصر

تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بسوهاج

قومى المرأة يطلق مبادرة «كيان» بمحافظة المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ