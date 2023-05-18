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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة: إعداد برنامج أنشطة وفعاليات للأكاديمية المصرية للفنون بإيطاليا

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

استقبل السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما، الدكتورة نيفين الكيلاني ،وزيرة الثقافة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لإيطاليا للمشاركة في افتتاح "بينالي فينيسيا الدولي 2023".

وناقش الجانبان سبل التعاون في المجالات الثقافية لدعم  مجالات التعاون المصري الإيطالي، والأنشطة المُنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة إعداد الوزارة لبرنامج أنشطة وفعاليات للأكاديمية المصرية للفنون بروما، خلال العام المالي الجديد، يُعبر عن الثقافة والفنون والتراث المصري، إلى جانب ما تملكه مصر من إرث حضاري كبير، وأشارت إلى أن الأكاديمية هي نافذة الثقافة المصرية في أوروبا.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الثقافة المصرية موجودة في إيطاليا باستمرار، من خلال الفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي تُشارك بها مصر، مشيرة إلى أن هذا العام سيشهد مشاركة متميزة  في "بينالي فينيسيا" ، من خلال  مشاركة العمل المصري "نيلاب"، وهو مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة  ٦ موضوعات رئيسية هي "الطبيعية، العمران، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، الآثار"وذلك من خلال ١٨ فكرة لمشروعات علي نهر النيل .

من جانبه، أكد السفير بسام راضي، على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في دعم العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية المشتركة من خلال الأكاديمية المصرية للفنون بروما، ودورها في نشر الفنون والثقافة، والتعبير عن الحضارة المصرية بالشكل الذي يليق بها، مشيرًا إلى حضور الأكاديمية في العديد من الفعاليات المصرية التي تُنظم بإيطاليا، كما أشار إلى حب الشعب الإيطالي لكافة أنواع الثقافة والفنون المصرية والاستمتاع بها.

السفير بسام راضي سفير مصر لدي روما الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بينالي فينيسيا الدولي 2023

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