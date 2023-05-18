ممثلة حزب مصر بلدي: المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة

عبرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية، عن سعادتها بفكرة الحوار الوطنى وإتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.

وتابعت خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، ملف الاسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وفى تقديرى ان الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.

واستطردت أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات لذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال لعدة أسباب ابرزها صدورها من سبعين سنه، كما ان هذه الاحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، ناهيك على ان القانون الحالى للولاية على المال ينص على أن الولاية بعد وفاة الاب للجد فى حين أن فلسفة الوصايا شرعا وقانونا هى القيام بادارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرى فى حياتهم بما فى ذلك الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية.

واقترحت بضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشر فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم ، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية ، وأن يكون هناك تواصل الكترونى بين الأمهات والمجلس الحسبى بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها .

كما اقترحت أيضا صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي، و إنشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى .

وأكدت على اهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والاطفال وذلك من خلال تيسير الاجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم ، و الموافقة على صرف الاموال بشكل يمكن الام من الانفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كاجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية .