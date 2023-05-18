عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثلة حزب مصر بلدي: المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية

عبرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية، عن سعادتها بفكرة الحوار الوطنى وإتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.

 

وتابعت خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، ملف الاسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وفى تقديرى ان الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.

 

واستطردت  أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات لذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال لعدة أسباب ابرزها  صدورها من سبعين سنه، كما ان هذه الاحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، ناهيك على ان القانون الحالى للولاية على المال ينص على أن الولاية بعد وفاة الاب للجد فى حين أن فلسفة الوصايا شرعا وقانونا هى القيام بادارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرى فى حياتهم بما فى ذلك الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية.

 

واقترحت بضرورة  تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشر فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم ، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية ، وأن يكون هناك تواصل الكترونى بين الأمهات والمجلس الحسبى بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها .

 

كما اقترحت أيضا صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي، و إنشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى .

 

وأكدت على اهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والاطفال وذلك من خلال تيسير الاجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم ، و الموافقة على صرف الاموال بشكل يمكن الام من الانفاق السريع  خاصة فى الحالات العاجلة  كاجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية . 

بسمة سعيد مصر بلدي الحوار الوطني الوصاية على المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بسوهاج

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بشأن البعثة الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا

انطلاق مسيرة الأعلام الاستفزازية عند باب عامود والبلدة القديمة في القدس.. شاهد

يتعرض للاعتداء.. تفاصيل دور علاء مرسي في التاروت

الحرية المصري يطالب بتعديل قانون الوصاية ونقلها للأم بعد وفاة الأب

تحرك خطير.. وزير إسرائيلي يأمر باستقبال نصف مليون مستوطن جديد في الضفة

مصرع فتاة صدمها قطار طنطا- المحلة أثناء عبور قضبان السكة الحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ