مصرع موظف وإصابة 3 آخرين في انقلاب وتصادم سيارتين بالمنيا

لقي موظف مصرعه وأصيب 3 اخرين اثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي وانقلاب أخري علي نفس الطريق أمام مدينة ديرمواس في جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مصنع السكر بمركز ملوي.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر، مما أسفر عن مصرع موظف، وإصابة سيدة، ويقيمان في محافظة أسوان وتم نقل الجثة والمصابة إلي المستشفي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من صيانة الكهرباء لرفع وإصلاح عامود الإنارة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب كمين قرية دلجا أمام مركز ديرمواس، مما أسفر عن إصابة سائق 44 عاما، وشاب 20 عاما وتم نقلهما إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.