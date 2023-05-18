عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرة الأعلام.. شاهد.. قناصة إسرائيليون أعلى سطح أحد المباني

قناصة اسرائيليون
قناصة اسرائيليون

نشرت وكالة صفا الفلسطينية صورة لعدد من القناصة التابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يعتلون اعلى سطح احدى البنايات بالتزامن مع انطلاق مسيرة الأعلام.

وتجمّع عشرات المستوطنين الإسرائيليين ظهر اليوم الخميس، عند باب العمود في القدس المحتلة، وأدَّوا رقصات استفزازية، تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام" الاستيطانية.

وشاركت في تجمع المستوطنين الإسرائيليين عند باب العمود، وزيرة مواصلات حكومة الاحتلال ميري ريجيف، التي رفعت علم دولة الاحتلال.

كما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين  أزقة البلدة القديمة، رافعين أعلام الاحتلال، فيما أجبرت قوات الاحتلال المقدسيين على إخلاء الأزقة واغلاق محالهم التجارية، خاصة في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس.

وكانت قوات الاحتلال، شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

شاهد.. مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن جفير في "مسيرة الأعلام"

مسيرة الأعلام .. شاهد اعتداء وحشيًا لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين

الاحتلال الاسرائيلي القدس المحتلة المستوطنين الإسرائيليين حكومة الاحتلال سلطات الاحتلال قناصة إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

قرار عاجل ضد فتاتين أدارتا أكبر منظمة إجرامية لتهريب البشر إلى أوروبا

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار| وضربة للمضاربين والسوق السوداء

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

موضوعات متعلقة

استنفار إسرائيلي كبير بالقدس وتحشيد مقدسي لإفشال مسيرة الأعلام

بحجة مسيرة الأعلام.. الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في القدس المحتلة

ترشيحاتنا

بسبب انتهاكه واجباته الدستورية.. تحرك في الكونجرس الأمريكي لعزل بايدن

إيقاف يورجن كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني .. اعرف السبب

أمناء الحوار الوطني : لا خطوط حمراء في التباحث بأي قضية

هدية جديدة من الحكومة للراغبين في الجنسية المصرية.. ماذا فعلت؟

انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

نهاية حقبة.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله التنس في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

حقيقة بكاء هستيري وانهيار طبيب نفسي داخل سيارته أشعل التريند| التفاصيل الكاملة

فيديو

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ