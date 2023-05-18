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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تنازل 19 مرشحا.. رسمياً 11 عضواً بمجلس إدارة غرفة القاهرة بالتزكية

صدى البلد

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية عن اكتمال عدد المتنازلين عن انتخابات مجلس إدارتها في الدورة الجديدة 2023-2027 ليصل عدهم الي 19 مرشحاً متنازلاً من أصل 30 مرشحا كانوا قد تقدموا لإنتخابات مجلس إدارة الغرفة وبذلك تم اختيار 11 مرشحاً بالتزكية.

جاء ذلك اليوم خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي ترأسه أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة .

وكان المهندس إبراهيم العربي قد أنهي إنتخابات غرفة القاهرة بالتزكية منذ أيام بعد دعوتة لكل المرشحين الـ30 بمنزله على إحتفالية سادها الود والحب وإنكار الذات ، وتم فتح لغة حوار بينهم على أهمية تفضيل المصلحة العامة وإختيار الـ11 عضوًاً بالتزكية دون اللجوء للإجراءات الإنتخابية المُقرر لها 17 من يونيو القادم ، وهو ما لاقى قبولًاً فورياً من كافة المرشحين ومباركة الأعضاء الذين تم إختيارهم للفوز بالتزكية ، على أن يكون الجميع يدًا واحدة في خدمة غرفة القاهرة والاقتصاد القومي بشكل عام.

وكان "العربي" قد أعلن عن الـ 11 عضوًاً الذين تم الإتفاق على اختيارهم بالتزكية من بين الثلاثين مرشحًاً لغرفة القاهرة  ، وهم " اللواء صلاح العبد وأيمن عشري و سيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي " .

وتعهد الجميع على التعاون "ولم الشمل" لخدمة هذا الكيان الكبير وهو غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ؛ لتطوير العمل بها بما يتناسب مع حجم وثقل تجارية العاصمة وما تمثله من مشروعات في مختلف الأنشطة.

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