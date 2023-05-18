صدمة في تشكيل الزمالك أمام أسوان

اعلن الاعلامي خالد الغندور عن تشكيل الزمالك امام اسوان في بطولة الدوري الممتاز .

وكانت المفاجاة هو مشاركه محمد صبحي بدلا من عواد في التشكيل



أعلن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفضه الجلوس على دكة البدلاء ورفض أن يكون بديلا للحارس الصاعد محمد صبحي في المباريات الرسمية للزمالك.

‏وعقد عواد جلسة مع محمد عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، وأكد رفضه الجلوس كبديل لمحمد صبحي، حارس المرمى، خلال الفترة القادمة.

‏وطلب عواد من عبدالمنصف ضرورة مشاركته في المباريات بصفة أساسية بالتناوب مع صبحي.