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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر جدول جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالي:

الأحد 21 مايو، المحور السياسي:
= الأحزاب السياسية (2 جلسة)
= قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)

الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي:
= لجنة الصناعة (2 جلسة)
= لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)

الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي:
= التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)
= القضية السكانية (2 جلسة)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

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