قوات الاحتلال تمنع رفع آذان المغرب في الأقصي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية رفع اذان المغرب في المسجد الاقصي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ كانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية التي اقتحمت منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، مساء اليوم، بمشاركة آلاف المستوطنين.

وكان قد تجمّع عشرات المستوطنين الإسرائيليين ظهر اليوم الخميس، عند باب العمود في القدس المحتلة، وأدَّوا رقصات استفزازية، تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام" الاستيطانية، التي من المقرر أن تصل إلى المكان عصر اليوم.

وشاركت في تجمع المستوطنين الإسرائيليين عند باب العمود، وزيرة مواصلات حكومة الاحتلال ميري ريجيف، التي رفعت علم دولة الاحتلال.

كما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين أزقة البلدة القديمة، رافعين أعلام الاحتلال، فيما أجبرت قوات الاحتلال المقدسيين على إخلاء الأزقة واغلاق محالهم التجارية، خاصة في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

