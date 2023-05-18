عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تمنع رفع آذان المغرب في الأقصي

المسجد الاقصي
المسجد الاقصي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية رفع اذان المغرب في المسجد الاقصي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ كانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية التي اقتحمت منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، مساء اليوم، بمشاركة آلاف المستوطنين.

وكان قد  تجمّع عشرات المستوطنين الإسرائيليين ظهر اليوم الخميس، عند باب العمود في القدس المحتلة، وأدَّوا رقصات استفزازية، تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام" الاستيطانية، التي من المقرر أن تصل إلى المكان عصر اليوم.

وشاركت في تجمع المستوطنين الإسرائيليين عند باب العمود، وزيرة مواصلات حكومة الاحتلال ميري ريجيف، التي رفعت علم دولة الاحتلال.

 

كما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين  أزقة البلدة القديمة، رافعين أعلام الاحتلال، فيما أجبرت قوات الاحتلال المقدسيين على إخلاء الأزقة واغلاق محالهم التجارية، خاصة في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.
 

تصعيد غير مسئول .. مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ الأقصي

البرلمان العربي: اقتحام المسجد الأقصى تصعيد يتحمل الاحتلال تداعياته

اذان المغرب إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الحواجز العسكرية المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 بعد تداولها على فيسبوك |صور

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

شاهد.. الاستقبال السعودي للرئيس السوري بمطار الملك عبد العزيز لحضور قمة جدة

موضوعات متعلقة

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

وزراء وأعضاء الكنيست يطلبون الموافقة لاقتحام المسجد الأقصى بيوم مسيرة الأعلام

ترشيحاتنا

الصحة: إنشاء مراكز متخصصة في جميع المحافظات لتقديم خدمة متميزة للمرضى

قوات الاحتلال تمنع رفع آذان المغرب في الأقصي

أعمال استفزازية مرفوضة | الصحفيين تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى

كيف يفتح الله لك أبواب الرزق.. خطوات حددها العلماء

السنباطى وبليغ.. ناقدة فنية تقسو على عمرو مصطفى بسبب أغنية لأم كلثوم

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

فيديو

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

نفسي أعيش وأشوفها عروسة .. انهيار ماجد المصري على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ