رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران يصل القاهرة لحضور مؤتمر IFAIMA

وصل إلى القاهرة "Fernando Lapes"، رئيس الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، برفقة João Mendonça أمين صندوق الاتحاد الدولي، في زيارة القاهرة لحضور المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023 الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، رئيس الاتحاد الدولي لرابطة ضباط معلومات الطيران ويرافقه أمين الصندوق، فور وصولهما قادمين من البرتغال.

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بحضور ممثلي أكثر من 190 دولة حول العالم من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطة ضباط معلومات للطيران، حيث يستضيف المؤتمر في القاهرة الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذي يحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من 190 دولة، قضايا مهمة ، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.